وصف رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية باك تشول مين، الحظر المفروض على طهران وبيونغ يانغ بالسياسة الفاشلة، مشيراً إلى "تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية من السياسات المبدئية لكوريا الشمالية".
وخلال لقائه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الكورية الشمالية علاء الدين بروجردي، لفت باك تشول مين إلى أن "برلمان كوريا الشمالية يؤكد بصورة خاصة على ازالة العقبات من طريق التعاون المشترك وتسهيل العلاقات بين الجانبين"، مشيراً إلى أن "كوريا الشمالية والجمهورية الاسلامية الايرانية حققتا خلال اعوام الحظر الاميركي الظالم الكثير من النجاحات في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والدفاعية والعسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كوري شمالي: الحظر على طهران وبيونغ يانغ سياسة فاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.