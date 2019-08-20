مسؤول كوري شمالي: الحظر على طهران وبيونغ يانغ سياسة فاشلة

وصف رئيس الجمعية الشعبية العليا في ​كوريا الشمالية​ باك تشول مين، الحظر المفروض على ​طهران​ و​بيونغ يانغ​ ب​السياسة​ الفاشلة، مشيراً إلى "تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية من السياسات المبدئية لكوريا الشمالية".

وخلال لقائه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الكورية الشمالية ​علاء الدين بروجردي​، لفت باك تشول مين إلى أن "برلمان كوريا الشمالية يؤكد بصورة خاصة على ازالة العقبات من طريق التعاون المشترك وتسهيل العلاقات بين الجانبين"، مشيراً إلى أن "كوريا الشمالية والجمهورية الاسلامية الايرانية حققتا خلال اعوام الحظر الاميركي الظالم الكثير من النجاحات في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والدفاعية والعسكرية".