بروجردي: سياسة ايران مبنية على ارساء السلام والاستقرار من موقف القوة

أكد عضو لجنة الامن القومي وال​سياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علاء الدين بروجردي​ خلال استقباله رئيس الجمعية الشعبية العليا في ​كوريا الشمالية​ ب​طهران​ ان "سياسة ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية مبنية على ارساء السلام والاستقرار من موقف القوة"، مشيراً إلى "الوتيرة النامية للعلاقات بين البلدين وهنالك الكثير من الطاقات في ايران وكوريا الشمالية يمكن استثمارها في سياق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بينهما".

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