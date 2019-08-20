رئيس الوزراء الأوكراني: قادرون وإسرائيل على تطوير العلاقات الثنائية

اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني ​فلاديمير غرويسمان​ خلال اجتماع عقده الاثنين مع نظيره ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أن "​أوكرانيا​ وإسرائيل قادرتان على تطوير العلاقات الثنائية بنحو ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية"، مشيراً إلى أنه "بات من الممكن الآن توسيع التجارة الحرة بين البلدين، بما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري".

كما دعا غرويسمان الشركات الإسرائيلية إلى "كسب الوقت وبدء الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع أوكرانيا، وعدم انتظار مصادقة ​الكنيست​ على اتفاقية منطقة التجارة الحرة في أيلول المقبل".