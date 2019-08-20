مقتل مواطنين اثنين روس خلال تحطم طائرة مروحية في اليونان

أكدت ​السفارة الروسية​ في ​أثينا​ عن "مقتل اثنين من المواطنين الروس، إثر ​تحطم طائرة​ ​مروحية​ في ​اليونان​"، مشيرةً إلى أن "مروحية خاصة من طراز Agusta A-109، سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان".

وأشارت إلى أن "المروحية انطلقت من غالاتا وتوجهت إلى مطار أثينا الدولي "إلفثيريوس فينيزيلوس" ولدى تحليقها لمست سلكا لنقل الكهرباء وسقطت في البحر".