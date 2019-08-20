الجمارك السعودية تحبط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

أعلنت هيئة ​الجمارك السعودية​ في منفذ "الحديثة" عن "إحباط محاولتي تهريب مليونين و579 ألف قرص من مادة ​الكبتاغون​ المخدرة، مخبأة في شاحنة ومركبة خاصة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ"، موضحةً أنه "وصلت للجمرك ​سيارة​ خصوصي يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكونة من طفلين وزوجته. وبتفتيشها، عثر على مليونين و553 قرص كبتاغون، مخبأة في أجزاء مختلفة من السيارة".

ولفتت إلى أن "الجمرك أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من أقراص الكبتاغون بلغت 26 ألف حبة، عثر عليها داخل "طفاية حريق" إحدى ​الشاحنات​"، مشيرةً إلى أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، ومن ذلك استغلال المهرب لعائلته التي كانت رفقته، في محاولة منه للتمويه على منتسبي الهيئة".

وشددت على أن "هيئة الجمارك السعودية تسعى لمكافحة تهريب ​المخدرات​ بشتى أنواعها وأشكالها، بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات".