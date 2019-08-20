بومبيو يأمل عدم قيام كوريا الشمالية بتجارب صاروخية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء عن استيائه ازاء سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية لكنه عبر عن رغبته في استئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي اس" أشار بومبيو إلى التجارب الست على صواريخ متوسطة المدى أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، وبدا وكأنه يبتعد قليلا عن نهج الرئيس دونالد ترامب الذي قال ان التجارب لا تشكل تهديدا وليست مهمة.

وقال بومبيو "أتمنى أن لا تجري" في إشارة إلى التجارب.

Advertisements

وأضاف أنه يأمل في أن يوافق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون على استئناف المفاوضات بعد ثلاثة اجتماعات مباشرة مع ترامب.

وتابع "لم نعد إلى طاولة المفاوضات بالسرعة التي كنا نأمل فيها ... كنا واضحين طوال الوقت. نعرف أنه ستكون هناك عقبات على الطريق".

وأضاف أن ستيفن بيغون الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لمفاوضات كوريا الشمالية موجود في آسيا هذا الأسبوع.

وأكد بومبيو "نأمل في أن يأتي الزعيم كيم إلى طاولة المفاوضات ونحصل على نتائج أفضل. سيكون ذلك أفضل لشعب كوريا الشمالية والعالم".