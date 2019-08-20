محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استضاف برنامج "معكم مني الشاذلي"، اليوم الثلاثاء، منتخب كرة اليد للناشئين المتوّج ببطولة كأس العالم. وحظي حضور أبطال اليد، باستقبال حافل من جمهور البرنامج. يأتي ذلك بعد ساعات من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين وأعضاء الجهاز الفني، حيث منحهم الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبطال اليد في ضيافة "معكم منى الشاذلي" وسط استقبال حافل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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