"البلطجي اعتدى على زوجة عم خالد وقتله".. أهالي جمجرة يروون قصة "الغلبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حالة من الحزن شهدتها قرية جمجرة التابعة لمركز ومدينة بنها عقب واقعة قتل فكهاني، على يد مسجل خطر، بعدما أطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابته في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

"راجل غلبان".. هكذا وصف أهالي قرية جمجرة المجني عليه "عم خالد" مؤكدين أنه كعادته يوميًا كان يقف بجوار عربة الفاكهة، على كوبري قرية جمجرة الجديدة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي قبل أن يتبدل الحال، ويتحول مكانه الهادئ، إلى وكر لأصحاب السوابق وتعاطي المخدرات، بعدما احتله "أورمه" المسجل خطر.

يقول خليل محمود، مواطن بقرية جمجرة، "عم خالد مواطن غلبان وفي حاله"، موضحًا أنه "ذهب في يوم لمعاتبة المدعو أورمة، بسبب وقوفه أعلي الكوبري وتناوله المخدرات ومعاكسته للفتيات، فما كان منه إلا أن نهره وسبه أمام الجميع، وقال له "انت إلي ملكش أكل عيش هنا.. يا أنا يا أنت في المكان ده".

وأضاف، يسري محمد، مواطن بالقرية، "المتهم وضع عم خالد في رأسه وأصبح يستهدفه في الرايحة والجاية، حتى صرف جميع الزبائن من على العربة التي يجمع منها قوت يومه، ووصل الأمر إلى حد الاعتداء على زوجة عم خالد، وسبها بألفاظ بذيئة أمام جميع المتواجدين.

Advertisements

وأشار فتحي فريد، أحد الأهالي، إلى أنه في يوم الحادث علم "عم خالد" بواقعة التعدي علي زوجته واستشاط غضبًا وذهب مسرعًا إلي منطقة الكوبري الجديد في القرية لكي يعاتب المتهم علي ما بدر منه تجاه زوجته، وتوجه إلي المتهم قائلًا له "سيبنا في حالنا بقى يا عم .. سيبنا ناكل عيش وامشي من هنا".

مشيرًا إلى أن طريقة حديث "عم خالد" لم تعجب المتهم الذي استل سلاحًا ناريًا "طبنجة" وباغت "عم خالد" بعدة طلقات في أماكن متفرقة من جسده، وسط ذهول المارة، ولقى مصرعه في الحال، لافتًا إلى أن المتهم قتل "عم خالد" وهرب فورًا من مكان الواقعة.

الجدير بالذكر أن اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها يفيد مصرع "خالد.ا.ت" 52 عامًا، ويعمل فكهاني، بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها، على يد مسجل خطر إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة فأطلق الجاني الرصاص من سلاح كان في حيازته.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية حضور "عبد الله.م.ذ" وشهرته "أورمة" مسجل خطر إلى الكوبرى بصحبة آخرين، حيث مكان جلوس المجنى عليه بجوار عربة لبيع الفاكهة لوجود خلافات بينهما فقابله ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه الفكهاني ما أدى إلى وفاته.

جرى القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6920 إداري مركز بنها وأخطرت النيابة العامة والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب اتخاذ الإجراءات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.