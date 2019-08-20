سوريا / قوّات المعارضة تنسحب من بلدة خان شيخون

أفاد المرصد السوري اليوم، الثلاثاء 20 أوت 2019، بإنسحاب قوات المعارضة من بلدة خان شيخون وقرى وبلدات في شمال محافظة حماة. وكان الجيش السوري قد تمكن في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، من دخول بلدة خان شيخون، أكبر معقل تسيطر عليه فصائل المعارضة في ريف إدلب الجنوبي.

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