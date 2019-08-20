البحرين وسنغافورة تبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي

بحث وزير الدولة السنغافوري للدفاع والشؤون الخارجية محمد مالكي عثمان اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الثنائي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية البحرينى اهتمام وحرص بلاده على

توطيد العلاقات وأطر التنسيق مع سنغافورة، وشدد على أهمية مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وتجفيف منابع تمويله، مشيرًا إلى خطورة رعاية بعض الدول للتنظيمات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بما يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية، وكذلك إدانة كافة أعمال القرصنة التي تهدد سلامة الملاحة والتجارة الدولية والتأكيد على أهمية حماية المضايق والممرات البحرية، وفقًا للقانون الدولي.



من جانبه ، أعرب وزير الدولة السنغافوري للدفاع والشؤون الخارجية عن ترحيب بلاده بتطوير آليات التعاون مع مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا وإمكانيات كثيرة يمكن الاستفادة منها، مشيدًا بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تجعلها أحد المراكز الاستثمارية المرموقة، كما أشاد بمبادرات مملكة البحرين ودورها الإيجابي والبناء لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا متابعة سنغافورة لمجريات الأمور في منطقة الخليج العربي وحرصها على المحافظة على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية.