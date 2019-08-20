تصفية مسلح سيطر على حافلة مليئة بالركاب في البرازيل

تمكنت الشرطة البرازيلية من قتل رجل مسلح اقتحم حافلة في مدينة ريو دي جانيرو، واحتجز 31 راكبا كرهائن على مدى ثلاث ساعات.
ووقع الحادث اليوم الثلاثاء على جسر طريق ريو نيتيروي، وتم حظر حركة المرور فيه باتجاهبلدية ريو دي جانيرو بشكل كامل.
ووفقا للمعلومات الأولية، فقد اقتحم رجل مقنع الحافلة، حاملا بيده مسدسا وجهاز صعق كهربائي. وطالب الخاطف سائق الحافلة بإيقافها فورا، وهدده برشه
وقالت قناة "غلوبو" المحلية، إن أحد قناصة القوات الخاصة البرازيلية، تمكن من قتل المجرم لدى خروجه من الباص. ولم ترد بعد أي معلومات عن حالة الرهائن.
وقبل أن يتم قتله، وافق الخاطف بعد مفاوضات مع الشرطة على إطلاق سراح 6 أشخاص من الرهائن.
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