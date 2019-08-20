واشنطن تؤكد أهمية المحافظة على حظر توريد الأسلحة إلى إيران

كشف مسؤول امريكي، أن وزير الخارجية مايكل بومبيو سيؤكد في اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإبقاء على حظر على توريد السلاح إلى إيران.
وأضاف هوك: "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 سيسمح برفع حظرتوريد الأسلحة في غضون عام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء قائمة الأشخاص الذين تحظر الأمم المتحدة عليهم السفر. يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ خطوات لضمان عدم إلغاء الحظر على توريد السلاح".
ولدى سؤاله عن التدابير التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها، من أجل تحقيق تمديد الحظر المفروض على توريد السلاح إلى إيران، أجاب هوك: "يجب أن يلعب مجلس الأمن الدولي دوره المحدد... من المهم ألا يحدث هذا. يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة".
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