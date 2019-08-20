العاهل الأردني: ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة وصلتني هديتك الجميلة

نشر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، صورة وهو يحمل هدية تمثلت في لوحة فنية. في لوحة فنية. وعلق الملك عبد الله الثاني على الصورة قائلا: "ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين". الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين". وأضاف: "علمت أنك أمضيت شهورا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم".

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