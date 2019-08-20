أكدت السفارة الروسية في أثينا، مصرع اثنين من المواطنين الروس، إثر تحطم طائرة مروحية في اليونان.
وقال الملحق الصحفي في السفارة الروسية، فاسيلي غافريلوف، إن قائد الطائرة، وهو مواطن يوناني، لقي حتفه أيضا في الحادث.
وذكر أن مروحية خاصة من طراز Agusta A-109، سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان، الساعة 15:40.
وأشار إلى أن المروحية انطلقت من غالاتا وتوجهت إلى مطار أثيناالدولي "إلفثيريوس فينيزيلوس". ولدى تحليقها لمست سلكا لنقل الكهرباء وسقطت في البحر.
ورفع غواصون الجثث الثلاث، وتسبب الحادث بانقطاع الكهرباء عن جزيرة بوروس.
ودحضت وكالة "أمنا" اليونانية للأنباء ما ذكر سابقا، من أن بين القتلى امرأة وطفل، وقالت إن القتلى الثلاثة من الرجال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطنيين روسيين في تحطم مروحية في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.