مقتل 11 عنصرا إرهابيا في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 11 من العناصر الإرهابية، في محيط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وجاء في بيان الوزارة "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية، من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور، دائرة قسم شرطة أول العريش، وكرا ومُرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر، باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع عدد 11 عنصرا، وتم العثور بحوزتهم على عدد من الأسحلة والذخائر المتفجرة".



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