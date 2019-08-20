كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن بنان لــ "الخليج 365": الشعب الجنوبي أثبت أنه الشريك الصادق مع التحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف القائد الجنوبي حسن بنان بأن الجنوبيين لهم دور كبير في إخراج الجماعات الإرهابية من داعش والقاعده والاخوان الاصلاح من عدن.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أن ماجاء في الكلمة الأخيرة أمام الشعب الجنوبي التي أوعدنا أننا سائرون الى شبوه وكل المناطق وحضرموت الوادي وتحرير مكيراس.

وأشار في تصريحاته أن اليوم الشعب الجنوبي أثبت أنه الشريك الصادق مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية،وهو الذي ضحى من أبناه في سبيل النصر والقضاء على المشروع الإيراني.

وقال منذ الإجتياح في 1994 للجنوب وحتي الحرب الظالمة في 2015، والتي قامت بها نفس القوى، وبدعم ايراني ، والشعب يناضل لاستعادة دولة الجنوب.

Advertisements

وأكد أنه بعد أن مرت 4 سنوات على تحرير الجنوب والشرعية والاطراف الارهابية تسعى إلى إطالة الحرب وتخريب الجنوب وتعطل الحياه على المواطن البسيط وأصبحت الشرعية مرهونة الاحزاب وجماعات إرهابية.

وقال إن شعب الجنوب انتفض وطالب القوى الجنوبية المسلحة من الأحزمة والنخب والمقاومه الجنوبية، أن تحافظ على كل شبر في الجنوب.

وأضاف القيادي الجنوبي أن مجلس الأمن تخوف من أن تنتشر الجماعات الارهابية، مؤكداً أن هناك مناطق قامت القوات الجنوبية بتحريرها من الإرهاب .

وأخيرا قال في تصريحاته بأن في النهايه الجنوب وشعبه شريك للتحالف ولن يكون إلا كذالك.