كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نعمات عبدالله" تؤدي اليمين أمام "البرهان" رئيسة للقضاء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتم التوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلاً عن عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشح قوى التغيير.

أفادت فضائية "العربية عاجل" في نبأ لها مساء اليوم الثلاثاء، إننعمات عبدالله تؤدي اليمين أمام عبد الفتاح البرهان،رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيسة للقضاء، وذلك مساء اليوم.