احتجاج من نوع آخر..مواطن يحتفل بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما !

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يوثق استعانة مواطن بفرقة موسيقية للاحتفال بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما في إحدى شوارع العاصمة التونسية.

وكشف مواطن في تصريح ل”موزاييك إف إم”، يوم الاثنين، أنه سيخصص في القريب العاجل حفلا موسيقيا للاحتفال بعيد ميلاد “الفضلات” المتراكمة في المنطقة نفسها.

وأضاف المواطن ذاته ان مبادرته ماهي إلا محاولة منه لانتقاد حالة البنية التحتية، بشوارع وطرقات العاصمة التونسية، ولفت انتباه المسؤولين.

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