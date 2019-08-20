تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يوثق استعانة مواطن بفرقة موسيقية للاحتفال بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما في إحدى شوارع العاصمة التونسية.
وكشف مواطن في تصريح ل”موزاييك إف إم”، يوم الاثنين، أنه سيخصص في القريب العاجل حفلا موسيقيا للاحتفال بعيد ميلاد “الفضلات” المتراكمة في المنطقة نفسها.
وأضاف المواطن ذاته ان مبادرته ماهي إلا محاولة منه لانتقاد حالة البنية التحتية، بشوارع وطرقات العاصمة التونسية، ولفت انتباه المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاج من نوع آخر..مواطن يحتفل بعيد ميلاد حفرة عمرها 30 يوما ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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