اليوفي يخطط للتعاقد مع لويس سواريز

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي، اهتمامه صوب الدولي الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني، حيث يسعى بطل إيطاليا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للسيدة العجوز، ناقش أمس الاثنين مع مسؤولي الفريق الكطلوني، نيتهم في بيع سواريز.

وأشارت الصحيفة نفسها، أن اليوفي يرغب في ضم مهاجم البارصا، ليعزز صفوفه، في ظل اقتراب نجمه الأرجنتيني باولا ديبا من التوقيع في كشوفات باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ لم تستبعد “توتو سبورت” إمكانية تعاقد بطل إيطاليا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من الفريق الباريسي.

يذكر أن سواريز، يقضي فترة نقاهة بمدينة طنجة، بعد الإصابة التي تعرض لها الجمعة الماضي، في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والتي حل خلالها برشلونة ضيفا على أتليتيك بيلباو.