ألف امرأة سعودية تغادرن البلد ساعات بعد بدء تنفيذ قرار السفر دون موافقة ولي الأمر

غادرت حوال 1000 امرأة سعودية المملكة عبر منفذ حدودي واحد، بعد ساعات من دخول قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة وليها حيز التنفيذ.

وقالت صحيفة “اليوم”، إنه تم السماح بمغادرة 1000 مسافرة عبر معبر مناف المنطقة الشرقية دون تصريح، وذلك بناء على تعليمات السفر الجديدة.

وأول أمس الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي أمرها، إضافة إلى تمكين المتزوجات والمبتعثات والموظفات المشاركات في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، “كل من تجاوز سن الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر”.

ويأتي دخول القرار حيز التنفيذ، بعد تعديل السعودية لنظام وثائق السفر، بما يسمح للمرأة التي تجاوزت سن 21 باستصدار جواز سفر، والمغادرة دون إذن وليها.