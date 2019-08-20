حرائق واحات الجنوب الشرقي.. فاعلون مدنيون: احتراق أزيد من ثمانية آلاف نخلة والساكنة تطالب بمعدات حديثة لإخماد الحرائق

بعد أيام من الحرائق التي عرفتها واحات الجنوب الشرقي، أصدرت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب حصيلة الخسائر التي تكبدتها الواحات.

وقالت الشبكة في بلاغ لها أصدرته بداية الأسبوع الجاري، إن واحات أوفوس تعرضت لحرائق التهمت حوالي 8100 من أشجار النخيل وعدد مهم من الأشجار المثمرة والأراضي الفلاحية التي تشكل مصدر دخل لساكنة المنطقة.

وأوضحت الشبكة أن حصيلة الحرائق شملت 6000 نخلة بقصر بلاغمة و1200 بقصر كارة، و900 بقصر أولاد موسى، إضافة إلى ما تعرضت له الواحات من تدهور في الموارد الطبيعية ونزيف ديمغرافي خطير.

وترى الشبكة أن ما تعرضت له الواحات أضحى يهدد استمراريتها كنظام ايكولوجي، داعية السلطات والمؤسسات المسؤولة إلى انجاز برنامج لتنقية شاملة للواحات من الأعشاب، وتجهيزها بوحدات حديثة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى اعتبارها نظام ايكولوجي ذو أهمية عالمية.