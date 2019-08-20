كفر قرع: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الأربعينات من عمره، بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، مساء اليوم، الثلاثاء.
واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها حرجة.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة لاستكمال العلاج.
هذا، وقالت الشرطة إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي رجحت أن تكون خلفيتها جنائية، في الوقت الذي لم يبلغ فيه عن اعتقال أي مشتبه به.
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