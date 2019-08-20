قتلى بتحطم طائرة مروحية في اليونان

وقال الملحق الصحفي في السفارة الروسية، فاسيلي غافريلوف، إن قائد الطائرة، وهو مواطن يوناني، لقي حتفه أيضا في الحادث.

وذكر أن مروحية خاصة من طراز Agusta A-109، سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان.



وأشار إلى أن المروحية انطلقت من غالاتا وتوجهت إلى مطار أثينا الدولي "إلفثيريوس فينيزيلوس". ولدى تحليقها لمست سلكا لنقل الكهرباء وسقطت في البحر.