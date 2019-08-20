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قتلى بتحطم طائرة مروحية في اليونان

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اعلنت السفارة الروسية في أثينا، الثلاثاء، مصرع اثنين من المواطنين الروس، خلال تحطم طائرة مروحية في اليونان.
وقال الملحق الصحفي في السفارة الروسية، فاسيلي غافريلوف، إن قائد الطائرة، وهو مواطن يوناني، لقي حتفه أيضا في الحادث.

وذكر أن مروحية خاصة من طراز Agusta A-109، سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان.

وأشار إلى أن المروحية انطلقت من غالاتا وتوجهت إلى مطار أثينا الدولي "إلفثيريوس فينيزيلوس". ولدى تحليقها لمست سلكا لنقل الكهرباء وسقطت في البحر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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