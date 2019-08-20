مدرب الدحيل يحسم الجدل: ميمي باقٍ معنا

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2019-08-20 | 18:36
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وقال فاريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام قطر، إن "الاخبار المتداولة عن رحيل المحترف العراقي مهند علي عن صفوف الفريق في الانتقالات الحالية غير صحيحة واللاعب مستمر مع الدحيل".
وبين بالقول، "غداً سنبدأ المنافسة في بطولة جديدة، استعدادتنا كانت جيدة لتكون البداية بالشكل المطلوب وندخل المنافسة بشكل قوي ".
وأضاف فاريا، "نفتقد بعض اللاعبين ولكن سيكون غدًا لدينا 11 لاعب في الملعب سيقدمون أقصى ما لديهم لحصد نقاط المباراة وتحقيق بداية قوية للفريق في الدوري".
وعن غيابات فريقه عن المباراة، اوضح بالقول، يغيب عن الفريق في مباراة الغد: لويز مارتن، عاصم مادبو، محمد موسى، أحمد ياسر ومهدي بن عطية".
وفي الختام قال فاريا: "بطولة الدوري مختلفة عن البطولة الآسيوية والفريق أستعد بقوة وجاهز لمباراة الغد رغم الغيابات وأي لاعب سيدخل أرض الملعب سيقدم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز".
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