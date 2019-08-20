التربية تعلن ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات

وقال المدير العام للتعليم العام والاهلي والاجنبي علي حميد مخلف في بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الضوابط تتضمن "ان تكون ادارات المدارس من حملة الشهادات العليا وممن لديه خبرة في ادارة المدرسة وان لا تقل خدمة المدرس المنسب الى مدارس المتفوقين خمس سنوات فعلية في مجال التدريس، وان لا يكون معاقباً باي عقوبة انضباطية ولا تقل نسب نجاحه للسنتين الاخيرتين عن جيد جداً".وأضاف "اما في ما يخص الاشراف الاختصاصي فيجب ان يكون المشرفين الاختصاصين لمدارس المتفوقين والمتفوقات من حملة الشهادات العليا ليسهل لهم متابعة العملية التربوية والتعليمية في تلك المدارس".

ولفت مخلف أنه "يفضل قبول الطلبة من الذين لم يتجاوزُ اختبارات المتميزين وثانويات كليات بغداد للعام الدراسي 2017- 2018 ، ويقبل في مدارس المتفوقين من حصل على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2017- 2018".



واشار الى أنه "تفتح مدارس المتفوقين لمرحلة الصف الاول المتوسط فقط ولا يقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الاخرى لإعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية، ويكون معدل البقاء للطلبة فيها كما هو الحال بالنسبة لمدارس المتميزين، وتدرس في مدارس المتفوقين المناهج الدراسية للمواد الثانوية العامة".