اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات (التحدي سابقاً)، مشترطة ان تكون ادارات المدارس من حملة الشهادات العليا ويقبل في مدارس المتفوقين من حصل على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2017- 2018.
وأضاف "اما في ما يخص الاشراف الاختصاصي فيجب ان يكون المشرفين الاختصاصين لمدارس المتفوقين والمتفوقات من حملة الشهادات العليا ليسهل لهم متابعة العملية التربوية والتعليمية في تلك المدارس".
ولفت مخلف أنه "يفضل قبول الطلبة من الذين لم يتجاوزُ اختبارات المتميزين وثانويات كليات بغداد للعام الدراسي 2017- 2018 ، ويقبل في مدارس المتفوقين من حصل على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2017- 2018".
واشار الى أنه "تفتح مدارس المتفوقين لمرحلة الصف الاول المتوسط فقط ولا يقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الاخرى لإعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية، ويكون معدل البقاء للطلبة فيها كما هو الحال بالنسبة لمدارس المتميزين، وتدرس في مدارس المتفوقين المناهج الدراسية للمواد الثانوية العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تعلن ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.