هيئة الاعلام تعلن اغلاق مكاتب بيع اجهزة الاتصالات اللاسلكية غير المرخصة

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني قامت بحملة تفتيش على الجهات غير المرخصة التي تقوم ببيع وتداول اجهزة الاتصالات اللاسلكية".واضافت انه، "بناءً على اوامر قضائية تم اغلاق المكاتب المخالفة ومصادرة كافة الاجهزة غير المرخصة وايداع اصحاب المحلات في التوقيف لحين اكمال اجراءات القانونية".

ولفتت الهيئة الى ان "اغلب المحلات الخاصة ببيع وتداول الاجهزة اللاسلكية تمارس وتزاول نشاطها دون الحصول على رخصة الخاصة ببيع وتداول الاجهزة رغم التحذيرات والتوجيهات الصادرة من الهيئة والتي تحذر من خلالها الجهات غير المرخصة من الاستمرار بالعمل قبل اخذ الموافقات الاصولية".

