مدير الدفاع المدني يكشف تفاصيل ما حدث قرب القاعدة الجوية في صلاح الدين

اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الثلاثاء، عن توجهه الى صلاح الدين على خلفية ما حدث في القاعدة الجوية، مؤكداً ان الحادث عبارة عن انفجار كدس للعتاد داخل مقر ملاصق للقاعدة.

وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، "توجهت من بغداد الى مكان حادث انفجار كدس العتاد داخل مقر تابع للحشد ملاصق لقاعدة بلد الجوية".

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وأضاف أنه "بأمر من وزير الداخلية تم ارسال تعزيزات الى قضاء بلد من الدفاع المدني"، مشيراً الى أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية امرنا بارسال عشر فرق اسناد متخصصة من بغداد الى صلاح الدين في محاولة للسيطرة على الحادث وقطع جميع الطرق المؤدية الى مكان الحادث".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع النيران في قاعدة البكر الجوية في صلاح الدين.