ما الذي يجمع نجم المنتخب الوطني العراقي مع الفرنسي بوغبا؟

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2019-08-20 | 17:59
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نشر نادي اتلانتا يونايتد، صورة للاعبيه وهم يتوجهون الى ملعب مباراة الفريق امام مضيفه بورتلاند تمبرز في الدوري الاميركي MLS.
يونايتد، الذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب الوطني العراقي، جستن ميرام، يعتلي حالياً صدارة المجموعة الشرقية بالدوري الاميركي، برصيد 45 نقطة بعدما حافظ عليها في مباراة الامس والتي تغلب فيها على بورتلاند 2-0.
ومن ضمن الصور التي نشرها موقع النادي، تواجد ميرام الى جانب اللاعب الفرنسي فلورينت بوغبا، زميله في اتلانتا يونايتد والجميع ظن بأن الذي يقف بجانبه هو بول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد.
فلورينت بوغبا، انتقل هذا الموسم الى اتلانتا يونايتد، ويلعب في خط الدفاع، لكنه لم يكتسب الشهرة التي يتمتع بها شقيقه بول بوغبا، حيث لعب لاندية عديدة مثل سانت ايتيان وسيلتا فيغو.
ومن ضمن الصور التي نشرها موقع النادي، تواجد ميرام الى جانب اللاعب الفرنسي فلورينت بوغبا، زميله في اتلانتا يونايتد والجميع ظن بأن الذي يقف بجانبه هو بول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد.
فلورينت بوغبا، انتقل هذا الموسم الى اتلانتا يونايتد، ويلعب في خط الدفاع، لكنه لم يكتسب الشهرة التي يتمتع بها شقيقه بول بوغبا، حيث لعب لاندية عديدة مثل سانت ايتيان وسيلتا فيغو.
المحرر: محمد خليل
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