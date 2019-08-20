اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الاثنين، الشروع بعملية نقل قرابة اربع الاف وخمسمائة عائلة نازحة تقطن في مخيمات محافظة نينوى الى محافظاتهم الاصلية في كركوك وصلاح الدين والانبار.
واشار المرعيد خلال لقاءه بوفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ان "محافظة نينوى جادة في ايجاد تكييف لعودة جميع العوائل النازحة سيما اولئك التي انتمى احد افرادها لتنظيم داعش الارهابي تمهيدا لغلق وتصفير مخيمات النزوح خلال الثلاث سنوات المقبلة بناء على توجيهات رئيس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر البدء بنقل 4500 عائلة من مخيمات نينوى الى ثلاث محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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