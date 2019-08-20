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البدء بنقل 4500 عائلة من مخيمات نينوى الى ثلاث محافظات

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اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الاثنين، الشروع بعملية نقل قرابة اربع الاف وخمسمائة عائلة نازحة تقطن في مخيمات محافظة نينوى الى محافظاتهم الاصلية في كركوك وصلاح الدين والانبار.
واضاف المرعيد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "هذه الخطوة ستسهم في تسريع عودة النازحين الى مناطقهم بعد اعداد تقارير خاصة عن الاسباب التي تمنع عودتهم الى مناطقهم".

واشار المرعيد خلال لقاءه بوفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ان "محافظة نينوى جادة في ايجاد تكييف لعودة جميع العوائل النازحة سيما اولئك التي انتمى احد افرادها لتنظيم داعش الارهابي تمهيدا لغلق وتصفير مخيمات النزوح خلال الثلاث سنوات المقبلة بناء على توجيهات رئيس الوزراء".

ولفت محافظ نينوى الى "بذل المحافظة لجهود مضاعفة بغية انهاء هذا الملف والشروع بمرحلة جديدة تتمثلل بدعم الاستقرار والاعمار في جميع المدن المتضررة في المحافظة سيما المدينة القديمة في الموصل التي سوف تخضع لوضع التصميم الاساس لها من قبل التخطيط العمراني في المحافظة بعد التنسيق مع منظمة اليونسكو بعد ان تم تبليط الطرق فيها واعادة الخدمات إليها".
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