2019-08-20 | 17:27
1,328 مشاهدة
وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "تنتظرنا مباراة مهمة امام اتحاد طنجة المغربي وعلينا ان نكون جاهزين للمباراة لتحقيق نتيجة ايجابية".
اوضح "دخلنا البطولة ونحن في بداية مرحلة الاعداد وهذا الامر اثر على مستوى الفريق، ولكن هدفنا واضح وهو بطاقة التأهل عن المجموعة".
وبين أن "الحظوظ متساوية بين فرق المجموعة وتحقيق الفوز في مباراة الغد يزيح احد الفرق المرشحة"، مشيراً إلى أن "فريق اتحاد طنجة يمتلك لاعبين مميزين وقدموا مباراة مميزة في الشوط الاول وعاندهم الحظ في المباراة".
وتغلب الزوراء في مباراته الاولى امام هورسيد الصومالي بهدفين دون رد، فيما خسر اتحاد طنجة بذات النتيجة في مباراته الاولى امام الرفاع البحريني.
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم شاكر: مواجهة اتحاد طنجة ستزيح احد المرشحين من ملحق العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.