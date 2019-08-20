حكيم شاكر: مواجهة اتحاد طنجة ستزيح احد المرشحين من ملحق العربية

وستقام المباراة في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المغرب، الحادية عشر بتوقيت بغداد يوم غدٍ الاربعاء.

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "تنتظرنا مباراة مهمة امام اتحاد طنجة المغربي وعلينا ان نكون جاهزين للمباراة لتحقيق نتيجة ايجابية".



اوضح "دخلنا البطولة ونحن في بداية مرحلة الاعداد وهذا الامر اثر على مستوى الفريق، ولكن هدفنا واضح وهو بطاقة التأهل عن المجموعة".

وبين أن "الحظوظ متساوية بين فرق المجموعة وتحقيق الفوز في مباراة الغد يزيح احد الفرق المرشحة"، مشيراً إلى أن "فريق اتحاد طنجة يمتلك لاعبين مميزين وقدموا مباراة مميزة في الشوط الاول وعاندهم الحظ في المباراة".

وتغلب الزوراء في مباراته الاولى امام هورسيد الصومالي بهدفين دون رد، فيما خسر اتحاد طنجة بذات النتيجة في مباراته الاولى امام الرفاع البحريني.

