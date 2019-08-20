الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بمعقل الحوثيين

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العين الإخبارية - عدنالثلاثاء 2019/8/20 08:31 م بتوقيت أبوظبي
قوات الجيش اليمني في معقل الانقلابيين - أرشيفية
حققت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، الثلاثاء، تقدما ميدانيا جديدا في معاقل الحوثيين، وحررت عددا من المواقع الاستراتيجية في مديرية الصفراء بصعدة، شمالي البلاد.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي شمال مديرية الصفراء، وتمكنت من تحرير جبل العدا وقرى عار والنقعة وعدد من المواقع المحيطة.
ووفقا للمصدر، فإن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم الجيش باتجاه جبل الأشر، بذات المديرية.
وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير عدد من الآليات العسكرية.
وباتت صعدة، المعقل الرئيسي، أكبر المحافظات استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية والتي تكبدت فيها خسائر بشرية فادحة، بينهم قيادات عسكرية رفيعة خلال الأيام القليلة الماضية.
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