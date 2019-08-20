372 مرشحا لانتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي خلال 3 أيام

بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 خلال 3 أيام 372، منها 133 طلبا للمرأة بعد أن سجل اليوم الثالث للترشح 84 طلبا.

وكانت قد بدأت، الأحد الماضي، على مستوى الإمارات عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي موزعة على 9 مراكز، وتستمر عملية التسجيل إلى يوم الخميس المقبل 22 أغسطس/آب الجاري.





ووصل إجمالي طلبات الترشح في إمارة أبوظبي بنهاية اليوم الثالث إلى 110 طلبات وفي دبي إلى 53 طلبا وفي الشارقة 94 طلبا، كما بلغ إجمالي الطلبات في عجمان 16 طلبا وفي أم القيوين 21 طلبا، إضافة إلى 37 طلبا في رأس الخيمة و41 طلبا في الفجيرة.

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كما بلغ عدد طلبات اليوم الثالث في إمارة أبوظبي 24 طلبا وفي دبي 20 طلبا كما تم تسجيل 20 طلبا في الشارقة و6 طلبات في عجمان، إضافة إلى تلقي 4 طلبات في أم القيوين و4 طلبات في رأس الخيمة، إضافة إلى 6 طلبات في الفجيرة.

عدد الطلبات المقدمة من الإناث، بلغت خلال اليوم الثالث في أبوظبي 8 طلبات وفي دبي 9 طلبات كما تم تسجيل 5 طلبات للمرأة في الشارقة وتسجيل طلب واحد في عجمان، إضافة إلى تسجيل طلب واحد في أم القيوين وطلبين في رأس الخيمة، بينما تم تسجيل 4 طلبات في الفجيرة.





وتواصل مراكز التسجيل الـ 9 على مستوى الإمارات استقبال طلبات التسجيل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس/آب الجاري.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس /آب الجاري على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر/أيلول 2019 ، في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر/أيلول 2019 وتستمر لمدة 27 يوما.