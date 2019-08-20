طائرة مجهولة تقصف قاعدة عسكرية لمليشيا حزب الله العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمني عراقي، الثلاثاء، إن قاعدة عسكرية تابعة لمليشيا حزب الله العراق تعرضت لغارة جوية. وأضاف في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الغارة التي شهدتها القاعدة بمحافظة صلاح الدين نفذتها طائرة مجهولة الهوية. وتسعى المليشيات التابعة لإيران مثل مليشيا حزب الله العراقي إلى الظهور باستمرار للرأي العام المحلي والعالمي، وأنها حريصة على أمن العراق، مقللة من إمكانية القوات الأمنية العراقية، ما يعتبره مراقبون مخططا من الحرس الثوري الإيراني لتهميش الجيش والقوات الأمنية العراقية، واستبدالها عبر الاعتماد على المليشيات الموالية لإيران.

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