الان تتابع بومبيو يحذر من عودة تنظيم “داعش” في بعض مناطق سوريا والعراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، من أن تنظيم “داعش” لا يزال يمثّل تهديدًا، مؤكدًا أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات في بعض المناطق بسوريا والعراق.
وقال إن ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه في السابق, غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة.
وأضاف “بومبيو”، في تصريحاته قائلا: “قمنا بالحد من خطرهم بشكل كبير، ليس تمامًا ولكن بصورة ملموسة, إننا مرتاحون كثيرًا ازاء ذلك”.
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