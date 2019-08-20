الان تتابع بومبيو: أمريكا حجبت نحو 2.7 مليون برميل من نفط إيران عن السوق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.

وقال بومبيو، في مقابلة مع إم. إس. إن. بي. سي، إن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك.

كانت الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى

العالمية الست.

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وفي مايو، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.

وبحسب مصدر بالصناعة يرصد مثل تلك التدفقات وبيانات من رفينيتيف أيكون، صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يوميا من الخام في يوليو.

وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يوميا.

وقال بومبيو: “استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة”.

وأضاف: “أنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك”.