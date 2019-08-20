إحالة ملف الجهاز السرى للإخوان بتونس للقضاء

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفبة كتب الخليج 365 - وكالات أكد الأميرال كمال العكروت، المستشار الأول للأمن القومى للرئاسة التونسية، أن ملف الجهاز السرى لحركة النهضة قد عرض على مجلس الأمن القومى وتم الحديث عنه وتمت إحالته على القضاء.

وبين العكروت، خلال لقاء نشره موقع "موزاييك" التونسى، أن عرضه على مجلس الأمن القومى، كان لتسريع الإجراءات لعرضه على القضاء، مشددًا على أن المجلس لا يمكنه أن يحل محل القضاء ويتخذ قرارات فى مكانه .

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