مقتل 11 إرهابيا في سيناء

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 تمكنت قوات الأمن في مصر من قتل 11 إرهابيا في سيناء، بعد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذهم إحدى المزارع وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

ووفقا لبيان الداخلية المصرية، فقد تم التعامل مع تلك المعلومات على الفور ومداهمة الوكر المشار إليه. إلا أنه حال شعور الإرهابيين باقتراب القوات الأمنية، قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 11 من الإرهابيين، عثر بحوزتهم على 7 بنادق ومسدس وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف.

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