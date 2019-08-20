العاهل المغربى يوجه خطابا لشعبه فى الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365

من المقرر أن يوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا إلى الشعب المغربى، اليوم، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وفقا لما أعلنته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.



وكان العاهل المغربى محمد السادس قد أصدر عفوا عن 262 سجينا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"، التى يحتفل بها المغاربة اليوم.

وقال بيان لوزارة العدل بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، أصدر الملك أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 262 شخصا".

وهذا هو ثالث عفو يصدره العاهل المغربى هذا الشهر، حيث سبق له أن أصدر عفوا عن 4764 سجينا بمناسبة عيد الجلوس، كما أصدر عفوا آخر عن 350 سجينا بمناسبة عيد الأضحى.

والمستفيدون من العفو الملكى السامى الموجودين داخل السجون عددهم 217 سجينا وفقا لموقع "العرب"، وذلك على النحو التالي:

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 217 نزيلا.

المستفيدون من العفو الملكى السامى الموجودون في حالة سراح وعددهم 45 شخصا موزعين كالتالي:

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- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 6 أشخاص.

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 7 أشخاص.

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد.

- العفو من الغرامة لفائدة: 31 شخصا.

ومن جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده، وفقا لـ"اليوم" السعودية.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك المغرب، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.