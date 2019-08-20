فنانة فلسطينية تعلق على تصريحات الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

علقت الفنانة الفلسطينية، روان عليان، على تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأخيرة حولها.



فقد هنأ أدرعي، الفنانة الفلسطينية، روان عليان، على أغنيتها الجديدة، قائلاً "روان عليان بنت غزّة، الّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول تطل علينا بأغنية جديدة".

وقال أدرعي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الاثنين: "روان هي مثال واضح على أنّ من يريد النجاح ينجح، وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر، اختاروا النجاح لا الإرهاب، خليك صاحي".