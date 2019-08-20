الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
علقت الفنانة الفلسطينية، روان عليان، على تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأخيرة حولها.
فقد هنأ أدرعي، الفنانة الفلسطينية، روان عليان، على أغنيتها الجديدة، قائلاً "روان عليان بنت غزّة، الّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول تطل علينا بأغنية جديدة".
وقال أدرعي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الاثنين: "روان هي مثال واضح على أنّ من يريد النجاح ينجح، وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر، اختاروا النجاح لا الإرهاب، خليك صاحي".
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة فلسطينية تعلق على تصريحات الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.