حريق داخل قاعدة جوية عراقية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

نقلت وسائل إعلام عراقية أن حريقا اندلع داخل قاعدة "البكر" الجوية في العراق.

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وقال مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، التي تتبعها القاعدة، إن حريقا اندلع في قاعدة "البكر" ولم تعرف أسباب الحريق لغاية الآن، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

وتابع أن "حريقا اندلع في قاعدة البكر الجوية في محافظة صلاح الدين، ولم تعرف لغاية الآن الأسباب، إذا كان قصفا أو حادثا عرضيا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث من أجل إخماده".