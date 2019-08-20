شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، هجوماً عنيفاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني هاجم مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي شمال مديرية الصفراء، تمكنت خلاله من تحرير جبل العدا وقرى عار والنقعة وعدد من المواقع المحيطة.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأن أبطال الجيش الوطني يواصلون التقدم باتجاه جبل الأشر، وسط فرار عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.