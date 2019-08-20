اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "الاستراتيجيات الدفاعية للدول تتطور باستمرار مع التغيرات، لكن لا يوجد دولة في ​العالم​ ليس لديها استراتيجية دفاعية، وإلا فكيف تبني جيشها؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: لا يوجد دولة في العالم ليس لديها استراتيجية دفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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