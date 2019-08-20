شقير: مطار بيروت أول مطار في العالم سيقدم خدمة الـ5G

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أنه "لولا موضوع زحمة المسافرين في ​مطار بيروت​ الدولي كان تم الانتهاء من الـ"فايبر أوبتيك" في ​المطار​"، وكشف أن "مطار بيروت سيكون أول مطار في ​العالم​ فيه خدمة الـ"5G" وذلك خلال النصف الاول من شهر أيلول".

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