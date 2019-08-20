حاصباني: يمكن لتصنيف ستاندرد اند بورز ان يتحسن اذا قمنا باصلاحات جدية

رأى نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ في حديث تلفزيوني ان " تصنيف ستاندرد اند بورز إذا كان أقل مما هو مرتجى فهذا ليس نهاية ​العالم​ لكن هذا مؤشر كبير على أنه علينا ان نقوم باصلاحات كبرى وأن نقوم بها جديا".

وأوضح أنه "إذا قمنا بالخطوات الصحيحة فيمكن لهذا التصنيف ان يتحسن ويرتفع مجددا، وهذه الاصلاحات يجب ان تكون ب​قطاع الكهرباء​ والجباية في المعابر الشعرية و​الجمارك​ والمؤسسات العامة".

وأكد ان "كل هذه الاصلاحات الاساسية تبيّن ان ​الدولة​ جدية في ادارة شؤونها وبالتالي يرتفع التصنيف الائتماني".