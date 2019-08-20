رأى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديث تلفزيوني ان " تصنيف ستاندرد اند بورز إذا كان أقل مما هو مرتجى فهذا ليس نهاية العالم لكن هذا مؤشر كبير على أنه علينا ان نقوم باصلاحات كبرى وأن نقوم بها جديا".
وأوضح أنه "إذا قمنا بالخطوات الصحيحة فيمكن لهذا التصنيف ان يتحسن ويرتفع مجددا، وهذه الاصلاحات يجب ان تكون بقطاع الكهرباء والجباية في المعابر الشعرية والجمارك والمؤسسات العامة".
وأكد ان "كل هذه الاصلاحات الاساسية تبيّن ان الدولة جدية في ادارة شؤونها وبالتالي يرتفع التصنيف الائتماني".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: يمكن لتصنيف ستاندرد اند بورز ان يتحسن اذا قمنا باصلاحات جدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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