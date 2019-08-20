الريس: لتعزيز المناخات الايجابية من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية

اشار مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في حديث اذاعي الى ان "الموضوع الاقتصادي والاجتماعي يستحق أن يُفصل عن الخلافات السياسية"، داعيا الى "تعزيز المناخات السياسية الايجابية من خلال تفعيل ​المؤسسات الدستورية​".

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