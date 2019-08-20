أفيديس كيدانيان أكد نجاح الموسم السياحي بامتياز

أكد وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ أن "عملية توسعة ​المطار​ ستساهم في حل الأزمة فيه"، مشددا على نجاح الموسم السياحي بامتياز.

وأوضح أن "الاكتظاظ والفوضى التي حكي عنها في المطار هي نتيجة صغر المكان وكبر عدد الناس لأن هذا المطار يخدم اليوم بلدين هما ​لبنان​ وسوريا"، كاشفا انه في شهر كانون الثاني ونيسان وحزيران شهدنا على اعداد كبيرة من الناس التي أتت إلى لبنان كسواح وفاقت أعدادهم الاعداد التي وصلت إلى لبنان عام 2010 الذي كان أفضل عاما سياحيا في لبنان.

ولفت إلى ان "لبنان احتل أول 6 أشهر من العام 2019 المرتبة الثالثة بنسب الاشغال الفندقي بعد ​الامارات​ ومصر، وتسجل لدينا بعدد الوافدين نموا بحدود 8 إلى 9 بالمئة".