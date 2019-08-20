بو عاصي: ما من مجتمع يبقى ويستمر من دون تضحيات أبنائه

اكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ أن "ما من مجتمع يبقى ويستمر ويزدهر من دون تضحيات ابنائه"، مشددا على أن "​الدولة​ ومؤسساتها هما الاساس، وعليهما الاعتماد، ولكن عندما تنهاران يجب علينا ان ندافع عنهما ونقاوم المحتل، وهذا ما قامت به ​القوات اللبنانية​ عندما انهارت الدولة وتخازل بعضهم وتواطأ مع المحتل".

وخلال مشاركته في "لقمة محبة" مع جمعية "رام" وعدد من مصابي الحرب، أكد ان "هؤلاء المقاومين هم تاج رأسنا، وكل من يسميهم ميليشيات هو ولد سخيف لا يعرف معنى الوطن ولا ثمنه ولا يدرك كيفية الدفاع عنه ويجهل بناء الدولة. من دافع عن الوطن عند انهيار الدولة هو الاكثر كفاءة وجهوزية لبنائها، ان كان في ​فرنسا​ او في لبنان، ان كان اسمه شارل دو غول او اسمه ​سمير جعجع​".

وأكد ان "مصابي الحرب كجميع الشهداء التزموا قضية مجتمعهم. وفي كل مرة سقط شهيد من رفاقنا في الحرب، كنا نطرح السؤال نفسه "من كفي أو من فل على البيت"، لكننا كنا في كل صباح ننهض ونتابع مسيرتنا".

ونوه ب"ما يقوم به جهاز الشهداء والمصابين والأسرى، لا سيما لجهة الاعتراف بتضحيات المصابين"، وقال: "أقولها بكل فخر، أنا كنت عسكريا في القوات ككل ​الشباب​ الموجودين معنا اليوم، خضنا معارك سويا، وقاتلنا سويا".