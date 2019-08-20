علمت "​الخليج 365​" أن "المدعو ف.أ. البالغ من العمر 55 عاما من ​حاصبيا​ وجد جثة هامدة داخل منزله و إلى جانبه سلاح صيد وقد فتخت ​الاجهزة الامنية​ تحقيقا بالحادث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثة شخص داخل منزله وإلى جانبه سلاح صيد في حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.