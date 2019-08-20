اشار المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ إلى انه "بعد موافقة الوزير قيومجيان على قيمة المساهمات لجمعيات الرعاية والتعليم وتأهيل الاشخاص المعوقين التي لديها عقود مع الوزارة، وبعد الانتهاء من التدقيق بالجداول، تدعو الوزارة هذه الجمعيات والمؤسسات الى التوجه بدءا من صباح الخميس 22 آب 2019 الى مبنى الوزارة في ​بدارو​ لتوقيع عقود العام 2019".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون دعت جمعيات الرعاية لتوقيع عقود 2019 اعتبارا من الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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