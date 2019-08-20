اشار وزير البيئة فادي جريصاتي في كلمة له بعد الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري حول أزمة النفايات إلى ان "موضوع مطمري برج حمود والكوستابرافا لم يتم البت به ولكن ستتم المعالجة قريبا"، لافتا الى انه "تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء خاصة بملف النفايات يوم الثلاثاء المقبل ,سيتم البت بخارطة طريق للأزمة وفي جلسة الخميس سيتم البحث بموضوع الاستملاك لموقع جديد لنفايات الشمال".
ولفت جريصاتي الى ان "الفرز من المصدر واجب وعليه اجماع وخطوة متطورة تبيّن عن جدية الحكومة ورئيسها وخريطة الطريق التي قدمناها كوزارة نوقشت اليوم وأحد الحلول المطامر والمواقع الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء حول أزمة النفايات يوم الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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